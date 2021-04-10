Незаконная вырубка нанесла нижегородскому лесному фонду ущерб в 1,7 млн рублей

В Навашинском районе Нижегородской области на территории Степуринского лесничества выявлена незаконная вырубка общим объемом 118 кубометров. По данным областного минлесхоза, размер ущерба, причиненный «черными лесорубами», составил 1,7 млн руб.

В министерстве напомнили, что в случаях выявления нарушений лесного законодательства виновные лица в зависимости от причиненного ущерба привлекаются к административной либо уголовной ответственности. В данным случае нарушитель уже установлен.

«Материалы переданы в правоохранительные органы. Ответственность за данное правонарушение предусмотрено ч. 3 ст. 260 УК РФ»,- заявили в минлесхозе

Андрей Репин