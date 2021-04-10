«Заряд» просит ослабить удар

Фабрика хоккейных клюшек Даниса Зарипова «Заряд» не хочет выплачивать концерну «Калашников» 4,5 млн руб. за незаконное использование товарного знака «АК 12». На заседании в Арбитражном суде представитель татарстанской компании заявил, что ранее фабрика платила оружейному концерну 100 тыс. руб. в год за два знака, однако затем «Калашников» необоснованно повысил плату в три раза. «Заряд» попросил суд учесть, что от использования знаков фабрикой клюшек «Калашников» никаких убытков не понес. Концерн настаивает на выплате ему полной суммы — это двойная стоимость проданного фабрикой контрафактного товара.

Арбитражный суд Татарстана назначил на 25 мая повторное рассмотрение иска АО «Концерн „Калашников“» (Удмуртия) к ООО «Заряд» из Набережных Челнов. Такое решение было принято на предварительном заседании 7 апреля.

Напомним, истец утверждает, что татарстанская компания, которая занимается производством клюшек, незаконно использует товарный знак «АК 12», принадлежащий «Калашникову» (под этим брендом концерн выпускает автоматы). Оружейный завод требует, чтобы «Заряд» выплатил ему 4,55 млн руб. Ранее было установлено, что под оспариваемым товарным знаком в 2020 году было продано 430 клюшек на общую сумму 2,27 млн руб. Таким образом, «Калашников» настаивает на возмещении ему этой суммы в двойном размере.

Завод по производству профессиональных хоккейных клюшек «Заряд» был открыт в 2016 году. Предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Компанию основал пятикратный обладатель Кубка Гагарина, капитан казанского «Ак барса» Данис Зарипов, которому принадлежит 25% уставного капитала. Такая же доля у директора челябинского хоккейного клуба «Трактор» Ивана Савина, возглавляющего завод. Остальные 50% через АО «НПК Химпроминжиниринг» принадлежат АО «Технабэкспорт» (входит в состав госкорпорации «Росатом»). «Росатом» стал совладельцем летом 2019 года.

«Заряд», как сообщалось ранее, выпускает около 40 тыс. клюшек год. Выручка, по данным kartoteka.ru, в 2019 году составила 150,5 млн руб. (годом ранее — 149,4 млн руб.), чистый убыток — 120,1 млн руб. (годом ранее компания имела 9,3 млн руб. прибыли). Все серии клюшек носят имена российского оружия, в том числе «С 300», «С 400», «Т 72», «Т 90». «АК 12» в настоящий момент не продается на сайте «Заряда». Вместе с тем в наличии есть клюшки «АК 47» и «АК 9», которые стоят 11,99 тыс. руб. и 8,99 тыс. руб. соответственно. Клюшки «Заряда» неоднократно дарили президенту Татарстана Рустаму Минниханову и президенту России Владимиру Путину.

Иск уже рассматривался в суде Татарстана. Тогда он «пришел к выводу о наличии сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца». Однако снизил компенсацию до 500 тыс. руб., посчитав, что она «не может иметь „карательный“, „отягощающий“, „предупредительный“ или „политический“ характер».

«Калашников» с таким решением не согласился. Его кассационная жалоба была направлена в Суд по интеллектуальным правам (СИП) в Москве. Тот, наоборот, посчитал, что требования выплатить компенсацию в двукратном размере от стоимости продаж контрафактного товара соответствует закону. Республиканский суд, по мнению СИП, не имел права «снижать размер компенсации ниже минимального предела», а «определенный судами размер компенсации нельзя признать законным и обоснованным». В итоге дело было направлено на новое рассмотрение.

Предварительное судебное заседания прошло без участия истца. Судья Наталья Панюхина зачитала, что истец настаивает на выплате ему 4,5 млн руб. и считает эту сумму «единственно возможной» в данном деле.

Вместе с тем представитель «Заряда» Рустам Маликов заявил, что такие требования необоснованны. Он сослался на одно из решений Конституционного суда РФ, согласно которому, по его словам, компенсация может взыскиваться при наличии убытка. В данном деле, уверен ответчик, у «Калашникова» нет никаких убытков, поскольку он клюшки не производит и не является конкурентом «Заряда». «Говорить, что они несут какой-то ущерб, убытки мы в принципе не можем»,— указал юрист.

При этом господин Маликов попросил суд о снижении размера компенсации, которую суд может назначить в пользу «Калашникова». Юрист напомнил, что в 2019 году компании уже судились из-за использования товаров знаков «АК 47» и «АК 12» и тогда стороны согласились на мировое: было заключено лицензионное соглашение, согласно которому «Заряд» мог пользоваться до конца 2019 года брендами «Калашникова» за 100 тыс. руб. (еще столько же было выплачено за прежнее использование).

В начале 2020 года, по словам господина Маликова, «Калашников» прислал новый проект договора. «К сожалению, стоимость этого договора многократно превышала стоимость первично заключенного нами соглашения»,— указал юрист «Заряда», пояснив, что сумма уже составляла около 300 тыс. руб. «Проведя ряд переговоров, мы не пришли к обоюдному мнению»,— сказал юрист.

При этом, как объяснил Рустам Маликов, «Калашников» хотел 7% продажной стоимости товара. Однако, по расчетам «Заряда», «исходя из общего количества проданных клюшек», эта сумма должна составлять лишь 159 тыс. руб. «В связи с эти мы настаиваем, что требования о взыскании с нас 4 млн является неосновательными, отягощающими и карательными. Размер данной компенсации слишком велик»,— заявил представитель «Заряда».

Господин Маликов ходатайствовал обязать оружейный концерн предоставить суду информацию о других лицензионных соглашениях. «Мы бы хотели выяснить, какова средняя стоимость роялти или права пользования по лицензионным соглашениям, который заключил концерн»,— пояснил он.

Судья Наталья Панюхина пыталась объяснить ответчику, что в данном случае выбрать вид компенсации — это право истца. Однако, по мнению господина Маликов, суд может назначить размер компенсации, учитывая, как стоимость проданного товара, так и стоимость права пользования. «Мы просим суд принять решение, исходя из стоимости права»,— заключил он.

К заседанию в мае суд предложил «Калашникову» представить сведения о цене заключаемых лицензионных договоров и сами лицензионные договоры. «Заряд» же должен предоставить «доказательства по ходатайству о снижении компенсации».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"