На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 107 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 107 человек в возрасте от 5 до 97 лет. Заболели жители 26 муниципалитетов, сообщает региональный оперштаб по борьбе COVID-19. Регион занимает 15 место в России по количеству вновь выявленных случаев коронавиурса.

Общее количество зарегистрированных случаев заболевания на Кубани достигло 43445. скончались 2439 человек, выздоровели 38096 жителей.

По да данным краевого минздрава, в настоящий момент в стационарах проходит лечение 1304 пациента с коронавирусной инфекцией, на дому – 1606. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 62 человека, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

По суточном приросту заболевания в лидерах традиционно Краснодар, где зафиксировали 30 новых случаев. На На втором месте Сочи – 19. На третьей строчке Апшеронский и Тихорецкий районы, где выявили шесть заболевших. По четыре – в Новороссийске, в Кавказском и Лабинском районах. В Геленджике, Выселковском, Приморско-Ахтарском и Тимашевском районах - по три. По два пациента выявили в Горячем Ключе, Северском, Кореновском, Динском, Ейском, Красноармейском и Ленинградском районах. В Анапе, Кущевском, Крыловском, Староминском, Славянском, Темрюкском, Тбилисском и Новопокровском районах - по одному.

В России за сутки выявлено 8704 новых случая коронавируса, зафиксировано 402 летальных исхода, выздоровели 9579 человек.

Наталья Решетняк