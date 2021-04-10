Еще 52 тюменца заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Тюменской области новой коронавирусной инфекцией заразились 52 человека, пять пациентов скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 34 126 человек. Из них более 32 тыс. уже выздоровели, 425 человек скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 704 случая COVID-19 в 83 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 632 688 россиян. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 102 649 — скончались.

Напомним, сегодня в Тюменскую область поступило еще 3,6 тыс. доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». В данный момент общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» превышает 90 тыс. Прошли полный курс вакцинации 50,7 тыс. жителей региона. Напомним, в регионе до 25 апреля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.