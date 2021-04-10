В Сочи сгорел второй за сутки барак

Бесхозный двухэтажный барак сгорел ночью 9 апреля 2021 года в Хостинском районе Сочи на улице Мацестинская, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 22.05. Спустя 10 минут первые подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона прибыли на место и установили, что площадь горения составляет 200 кв.м. В 22.30 огонь удалось локализовать, в 22.54 ликвидировать. О пострадавших не сообщается.

Как уже сообщал “Ъ-Кубань”, 9 апреля утром в Сочи горело двухэтажное здание барачного типа, площадью 350 кв м. на улице Параллельной. При пожаре погиб местный житель. Его тепло было обнаружено в одной из комнат сгоревшего здания.

Наталья Решетняк