В Тюменскую область доставили еще 3,6 тыс. доз вакцины от коронавируса

В Тюменскую область поступило еще 3,6 тыс. доз вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщили в региональном оперштабе. В данный момент общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» превышает 90 тыс. Прошли полный курс вакцинации 50,7 тыс. жителей региона.

Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 34 074 человека. Из них более 32,1 тыс. человек уже выздоровели, 420 пациентов скончались. Напомним, в регионе до 25 апреля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.