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Прокуратура проводит проверку по обрушению асфальта в Челябинске

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту обрушения афсальтового покрытия на улице Куйбышева в Челябинске, которое произошло в результате размыва грунта. Как сообщают в надзорном ведомстве, проверяющие оценят, как ответственные должностные лица исполняют требования законодательства о содержании и ремонте коммунальной инфраструктуры.

Провал возле жилого дома образовался 5 апреля на месте автопарковки из-за излома коллектора.Через несколько дней жителям многоэтажки предложили временно переехать в жилье из маневренного фонда, поскольку некоторое время под окнами будет шуметь техника. По оценкам мэрии, ремонт займет до двух недель. Пока поставили временный трубопровод для отвода стоков, частично засыпали яму.

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