В Пулково из-за ветра за пределы ВПП выкатился самолет

Накануне вечером в петербургском аэропорту Пулково за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет. Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, причиной ЧП стал сильный ветер.

Самолет ЯК-40 АО «Вологодское авиационное предприятие» следовал рейсом Вологда — Санкт-Петербург. Пассажиров в нем не было, экипаж не пострадал.

Воздушному судну потребуется локальный ремонт, заявил гендиректор предприятия Евгений Жоголев. Необходим ремонт стойки, пишет ТАСС.

Парк «Вологодского авиапредприятия» насчитывает пять самолетов Як-40, трех самолета Ан-2 и 18 вертолетов Ми-8.