На Кубани в 2021 году к интернету подключат 850 соцобъектов

До конца 2021 года в Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к интернету подключат еще 850 социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, в общей сложности в рамках реализации программы «Устранение цифрового неравенства» доступом к интернету будут обеспечены более 2 тыс. социально значимых объектов, включая школы, ФАПы, пожарные части и пр. Однако муниципалитетам необходимо активнее включаться в работу. Руководитель департамента информатизации и связи края Станислав Завальный отметил, решить задачу можно, в том числе, за счет размещения опор двойного назначения. «Это позволит в зонах с плотной застройкой увеличить покрытие и повысить качество связи, даст возможность дополнительно размещать фонари уличного освещения, кабельные линии, системы оповещения при ЧС», – добавил Станислав Завальный. На одной опоре могут разместиться от двух и более операторов, их можно стилизовать под деревья, исторические сооружения и пр. В муниципалитеты направлен типовой проект порядка размещения таких опор.

Наталья Решетняк