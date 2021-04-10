«Горнозаводскцемент» увеличил прибыль на 186%

В 2020 году ООО «Горнозаводскцемент» улучшило свои финансовые результаты. По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие в минувшем году получило 5,69 млрд руб. выручки – это на 14% больше, чем в 2019-ом. Чистая прибыль «Горнозаводскцемента» за год выросла на 186% – до 773,78 млн руб.

Напомним, что 2019 год Горнозаводский цементный завод закончил с выручкой в 4,96 млрд руб. и прибылью в 270,47 млн руб.

«Горнозаводскцемент» — крупный российский производитель цемента, мощности предприятия рассчитаны на 2 млн тонн в год. Основные потребители — предприятия Пермского края, Свердловской и Кировской областей, Республики Татарстан. Объем производства в 2018 году составлял 1,458 млн тонн цемента.

В декабре 2018 год ООО «Южно-уральская горно-перерабатывающая компания» выкупило контрольный пакет акций ПАО «Горнозаводскцемент». В октябре 2019 года «Южно-уральская ГПК» консолидировало 100% акций ПАО. В 2020 году владельцы «Горнозаводскцемента» проводили реорганизацию компании. В марте 2020 года «Горнозаводскцемент» сменило организационно-правовую форму – с «публичное акционерное общество»» на «акционерное общество». В сентябре ГЦЗ стало «общество с ограниченной ответственностью».