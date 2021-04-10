Последний из проекта 68-бис

Корабль боевой славы «Крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в серьезной музеефикации и ремонте. На работы потребуются миллиарды руб­лей, которых в бюджете Минобороны РФ пока не предусмотрено. Руководство музея надеется найти частного инвестора, а ветераны-­черноморцы, которые однажды уже спасли корабль от утилизации, пишут письма руководству страны с просьбой сохранить «Кутузова», передав его Севастополю.



Крейсер-­музей «Михаил Кутузов», являющийся филиалом Центрального военно-­морского музея (ЦВММ) в Новороссийске, нуждается в доковом ремонте на мощностях АО «Новороссийский судоремонтный завод» (НСРЗ, входит в Группу НМТП). Об этом “Ъ-Кубань” рассказал директор ЦВММ Руслан Нехай. Ранее в ходе февральской пресс-­конференции он заявил журналистам, что корабль находится в тяжелом состоянии и нуждается в серьезной музеефикации. «Нужно посмотреть, что находится ниже ватерлинии, и принять меры. Есть проблемы, связанные с днищем корабля, и мы их устраняем доступными нам средствами»,— сказал господин Нехай (цитата по «Интерфаксу»).

Известно, что в последний раз «Михаил Кутузов» был на доковом ремонте в 2001 году. С тех пор корабль стоит на приколе у новороссийского причала № 33 без профилактики и ржавеет на глазах.

Корабль-­музей «Михаил Кутузов» относится к числу объектов культурного наследия федерального значения, включен в реестр ЮНЕСКО как корабль-­памятник. В настоящее время крейсер «Михаил Кутузов» проекта 68-бис (серия послевоенных советских легких артиллерийских крейсеров) существует в России и в мире в единственном экземпляре. Корабль входил в состав Черноморского флота СССР, выходил на боевые службы в Атлантику и Средиземное море в период «холодной вой­ны», принимал участие в проведении учений, спасательных операций, парадов, праздников. За время службы совершил 15 дальних походов, нанес визиты в Югославию, Албанию, Болгарию. В 1967–1970 годах находился в зоне военных действий, выполняя боевую задачу по оказанию помощи вооруженным силам Египта и Сирии.

На вопрос корреспондента “Ъ-Кубань”, может ли корабль затонуть в случае, если его не отправят на ремонт в ближайшее время, директор ЦВММ прямо не ответил, ограничившись фразой: «Сейчас безопасную стоянку корабля обеспечивают благодаря проведению технических мероприятий».

Сроки и точная сумма, которая требуется на ремонт «Михаила Кутузова», до сих пор не определены. Руслан Нехай оценивает ремонт в «несколько миллиардов руб­лей». «Сроки начала проведения работ по поддержанию технического состояния крейсера напрямую зависят от поиска внебюджетных источников, так как вопрос финансирования работ по докованию и ремонту крейсера из бюджета Министерства обороны РФ на 2022 год в настоящее время изучается и рассматривается»,— пояснил господин Нехай.

Отремонтировать крейсер «Михаил Кутузов» к 2020 году обещал еще в ноябре 2018 года замминистра обороны Андрей Картаполов. Затем были попытки привлечь частного инвестора. СМИ сообщали, что ПАО «Транснефть» готово выделить на ремонт «Михаила Кутузова» 2 млрд руб. Но дальше публикаций дело не пошло.

Отремонтировать крейсер «Михаил Кутузов» к 2020 году обещал еще в ноябре 2018 года замминистра обороны Андрей Картаполов.

Ветераны Черноморского флота (ЧФ), которые в 90е годы уберегли крейсер от разделки на металлолом, готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой спасти «Михаила Кутузова», передислоцировав его из Новороссийска в Севастополь. Об этом “Ъ-Кубань” рассказал один из инициаторов обращения, председатель историко-­культурной ассоциации «Морское собрание», капитан 2 ранга Владимир Стефановский

Господин Стефановский считает, что корпус корабля можно загерметизировать, обеспечив безопасную буксировку на Севастопольский морской завод, где его отремонтируют и оставят в Севастополе в качестве символа главной базы Черноморского флота.

«В 1996 году “Михаил Кутузов” планировали “пустить на иголки”, но ветераны ЧФ выступили против и обратились за помощью к премьер-­министру Евгению Примакову. В 1998 году распоряжение главкома ВМФ об утилизации “Михаила Кутузова” отменили. Корабль стал первым в истории Черноморского флота кораблем-­музеем. В 2001 году истекал срок аренды военно-­морской базы в Севастополе, осложнялись отношения с украинскими властями. Предполагая, что ЧФ придется покинуть Севастополь, было решено перевести крейсер в Новороссийск, где местом его стоянки определили пассажирский причал № 33 Новороссийского морского торгового порта»,— рассказал “Ъ-Кубань” Владимир Стефановский. Но, по его словам, боевому кораблю «Михаилу Кутузову» не место в торговом порту, это ошибка и насмешка над историей. Он опасается, что уникальный крейсер погибнет в Новороссийске.

Руслан Нехай говорит, что буксировка крейсера в любой другой порт без предварительного докового осмотра не представляется возможным по соображениям безопасности.

Наталья Решетняк