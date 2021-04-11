Фондовый десант из-за рубежа

Биржевые фонды продолжают удерживать лидирующие позиция по темпам роста на рынке коллективных инвестиций. За первый квартал вложения в БПИФы превысили 25 млрд руб., а объем активов под их управлением закрепился выше уровня 110 млрд руб. ЦБ намерен открыть российским инвесторам доступ и к широкому кругу иностранных ETF, которые из-за регуляторных ограничений слабо представлены на фондовом рынке. Такие инструменты позволят вложиться в диверсифицированный портфель иностранных активов. Однако из-за неспонсируемого способа допуска таких фондов инвестор должен помнить о рисках подобных инвестиций.

Инвесторы штурмуют фонды

В первом квартале активность частных лиц на рынке коллективных инвестиций продолжила рост. По данным Investfunds, чистый приток средств в розничные паевые фонды составил 97,6 млрд руб., почти вдвое выше результата первого квартала 2020 года. Бенефициарами интереса стали биржевые ПИФы, привлечение в которые достигло 25,3 млрд руб., почти в четыре раза превысив прошлогоднее. Стоимость чистых активов БПИФов с начала года выросла на 30%, превысив 111 млрд руб.

Объемы российского рынка биржевых фондов с учетом западных ETF, торгуемых на Московской бирже, все равно выглядит крупинкой на мировом рынке биржевых фондов.

По оценкам ETFGI, в марте объем рынка пассивно управляемых фондов составлял $8,3 трлн. Согласно данным Московской биржи, стоимость чистых активов 42 БПИФ и 16 ETF достигла по итогам квартала 185,7 млрд руб. Есть еще более 100 ETF, торгуемых на внебиржевой площадке Санкт-Петербургской биржи, но они доступны только квалифицированным инвесторам.

ETF упрощенного допуска

Поправить ситуацию решил Банк России, опубликовавший в марте проект указания, которым либерализует регулирование по листингу ценных бумаг иностранных ETF на российских биржах. В соответствии с проектом указания, российская биржа сможет допускать ценные бумаги таких фондов к организованным торгам без договора листинга при условии, что ценной бумаге присвоены коды ISIN и CFI либо иностранный финансовый инструмент классифицирован Банком России в качестве ценной бумаги. К тому же должны быть выполнены требования к месту учреждения эмитента, бумага должна иметь листинг на иностранной бирже, соответствующей критериям ЦБ, информация о ней раскрывается на русском языке или иностранном языке, используемом на финансовом рынке, и иностранное право допускает обращение этих бумаг среди неограниченного круга лиц. Сам ETF должен будет следовать индексу, список которых будет утвержден ЦБ, у него должен быть маркетмейкер, который будет поддерживать не менее 75% времени основной торговой сессии цену, отклоняющуюся от расчетной не более чем на 3%. Средняя стоимость чистых активов ETF за последние три месяца составляет сумму, эквивалентную не менее чем 100 млрд руб.

Планируется, что указание вступит в силу с 1 апреля 2022 года и, по мнению регулятора, позволит российским биржам осуществлять листинг ценных бумаг крупных и надежных ETF, что даст российским инвесторам дополнительные инвестиционные возможности. По мнению брокеров, текущих продуктов недостаточно. «Локальный рынок слишком узкий, поэтому значительная часть средств в прошлом году была инвестирована в иностранные акции, торгуемые на российских площадках. Но инструменты в отдельности более рискованны, чем портфель акций»,— отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «Имея доступ к подобным ETF, инвестор может реализовать почти любую инвестиционную идею, не беря при этом на себя риск конкретной компании»,— отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования ГК «Финам» Владимир Цыбенко.

По оценкам ETFGI, в конце февраля в мире существовало свыше 8,7 тыс. ETF, котирующихся на 77 биржах в 62 странах на конец февраля. При этом на зарубежных рынках торгуются ETF как на индексы облигаций и акций, так и на разнообразные товарные активы, недвижимость, нестандартные индексы.

Юрисдикция в ответе

Вместе с тем участники рынка отмечают и особенности зарубежных ETF, на которые обязательно следует обращать внимание при покупке. По словам руководителя направления по взаимодействию с государственными органами «Альфа-Капитал» Николая Швайковского, важным элементом инфраструктуры ETF является деятельность уполномоченных лиц, имеющих эксклюзивное право обращаться в управляющую компанию за выдачей и погашением и паев. Уполномоченные лица обязаны выкупать паи у конечных владельцев по их требованию, в том числе в случаях делистинга либо ликвидации фонда. «Принятые законодательные изменения и разработанный Банком России проект нормативного акта не предполагают наличие на территории РФ уполномоченных лиц. Кроме того, не установлено требование в правилах фонда указывать российского организатора торгов»,— отмечает господин Швайковский.

Фактически иностранная УК не будет знать, что в России обращаются паи ее фонда. Это может нести риски утери активов или задержки в получении соответствующей компенсации в случае ликвидации тех или иных ETF. По словам гендиректора «Райффайзен Капитала» Ольги Суминой, ликвидация биржевых фондов по инициативе ETF-провайдера в рамках обновления линейки фондов является рутинной практикой. За три квартала 2020 года в мире было закрыто более 200 ETF. «Иностранные ETF, если они листингуются напрямую,— субъект права другой юрисдикции, таким образом, для решения своих проблем клиенту придется действовать не в рамках российского правового поля и не в российской юрисдикции, а в иностранной, что существенно сложнее и дороже»,— отмечает исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Василий Илларионов.

С учетом обострившихся геополитических рисков возможны запреты листинга ETF на российской бирже.

«В таком случае держателям акций фонда придется продавать их на внебиржевом рынке, но уже с приличным дисконтом»,— считает Владимир Цыбенко.

Сложности с открытостью

Отсутствие ограничений по составу и структуре активов тоже несет риски для инвесторов. Как считает Ольга Сумина, у российских инвесторов может не быть дополнительной защиты, как для неквалифицированных инвесторов, таких как ограничение доли одного эмитента, риск использования в составе индекса производных финансовых инструментов. Управляющие опасаются, что на рынок могут попасть фонды, состоящие в основном из деривативов и тех самых «сложных финансовых инструментов», с продажей которых розничным инвесторам борется Банк России. «По таким фондам нельзя исключать вероятность дефолтов из-за контрагентских рисков либо серьезных просадок в цене базового актива»,— предупреждает господин Швайковский.

Еще одна проблема — недостаточные требования к раскрытию информации по ETF — в проекте предлагается минимальный объем раскрываемой информации, в том числе возможность сделать ссылку на сайт иностранной управляющей компании. «Остается открытым вопрос, кто будет нести ответственность за актуальность данных»,— отмечает Николай Швайковский.

Виталий Гайдаев