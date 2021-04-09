Экс-заместителя гендиректора Крайинвестбанка осудили за мошенничество с землей

Бывший первый заместитель генерального директора ПАО «Крайинвестбанк» Василий Попандопуло и директор ООО «Южный полюс» Денис Попереко признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает “Ъ-Юг” со ссылкой на адвоката Александра Бурнаева. Приговором Ленинского райсуда Краснодара первому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отсрочкой исполнения приговора до достижения его дочерью 14-летнего возраста. Второго суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно.

Осужденные организовали незаконную серию сделок с земельным участком на острове в пойме реки Кубань. Земля прилегает к парку «Солнечный остров». Изначально участок площадью 190 га передали в аренду под гольф-клуб. Затем прошла смена владельцев, в итоге участок перешел в собственность ПАО «Крайинвестбанк».

По версии Василия Попандопуло приобретение банком земли инициировала администрация Краснодарского края (учредитель ПАО «Крайинвестбанк») с целью замещения проблемных активов ликвидными. Он же имел лишь общее представление о сделке.

Как сообщил “Ъ-Кубань”, Василий Попандопуло объявил голодовку, находясь под домашним арестом.На крайнюю меру он пошел после решения Краснодарского краевого суда, вынесенного в понедельник, 20 января, и запретившему ему работать.

Наталья Решетняк