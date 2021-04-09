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«Газпромнефть» открыла первую в Татарстане АЗС за пределами Казани

Сеть АЗС «Газпромнефть» в Татарстане начала экспансию за пределы Казани, открыв первую заправку в Набережных Челнах. Как сообщила пресс-служба компании, она стала шестой АЗС сети в регионе.

Новая АЗС оснащена шестью обычными и одной выносной колонкой для большегрузного транспорта. На территории заправки открыто кафе под собственным брендом Drive Cafe и магазин более чем на 1,8 тыс. товаров.

Согласно данным на сайте компании, сеть «Газпромнефти» на конец 2019 года включала 1863 АЗС, 1251 из которых — в 44 регионах России.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"


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