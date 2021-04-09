Волейбольный финал остался без чемпионов

Финалистами чемпионата России по волейболу стали петербургский «Зенит» и московское «Динамо», обыгравшие в полуфинальных матчах победителей двух предыдущих первенств. Зенитовцы справились с кемеровским «Кузбассом» на тай-брейке, а динамовцам хватило во встрече с новосибирским «Локомотивом» четырех сетов.

Первый полуфинал «Финала шести» чемпионата России в какой-то момент, казалось, идет к очередной обидной осечке петербургского «Зенита». Этот наглый волейбольный неофит, появившийся в Суперлиге в 2017 году, сходу ринулся добывать статус, который давным-давно есть у его одноименного футбольного соседа и соседа хоккейного — СКА. В основном примерно теми же методами, то есть укрепляясь классными кадрами. В нынешнем сезоне после приобретения Егора Клюки и Виктора Полетаева зенитовцы с точки зрения подбора игроков уже вполне тянут на базовый клуб сборной страны, а ее наставник Туомас Саммельвуо тренирует клуб уже почти два года. Но до сих пор именно с титулами у «Зенита» никак не срасталось — пределом что во внутренних, что в международных соревнованиях оставалось серебро. В важнейших матчах обязательно происходило что-то нехорошее.

До прежнего «потолка» «Зенит» допрыгнул, пережив очень сложную ситуацию. Отдав стартовый сет, «Кузбасс», чемпион 2019 года, затем здорово добавил. У зенитовцев многое не получалось.

В четвертой партии кемеровчане тоже были впереди, тоже вроде бы контролировали ситуацию, уверенно продвигаясь к успеху, но зенитовцы вовремя переключили передачу и, усилив подачу, добились права на тай-брейк.

А на нем растерянным выглядел уже «Кузбасс».

Сюжет матча «Динамо», победителя регулярного чемпионата и хозяина «Финала шести», против «Локомотива», которому вручили золото в прошлом сезоне, хотя он был прерван пандемией коронавируса на стадии плей-офф, тоже был не таким уж простым. В двух первых сетах превосходство динамовцев было серьезным, таким, что, казалось, железнодорожникам голову уже ни за что не поднять. Но они ее подняли — и отняли у москвичей третью партию. А ее стилистика наводила на мысли о том, что, может, происходит и радикальный перелом.

«Динамо» отреагировало правильно — стало более аккуратным и цепким.

Впрочем, в четвертом сете «Локомотив» все равно держался. Не исключено, что он, все время преследуя динамовцев, выиграл бы и его, если бы не подвиги в концовке молодого доигровщика бело-голубых Антона Семышева. Его трижды выводили на тройной блок, а он трижды избегал ошибки и набирал очки. Они вывели «Динамо» в финал, который состоится в субботу.

Алексей Доспехов