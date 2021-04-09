Чемпионат Европы ждет сокращение

Восемь из двенадцати городов, в которых летом должен пройти чемпионат Европы по футболу, подтвердили, что допустят зрителей на трибуны. Об этом в пятницу сообщил Европейский союз футбольных ассоциаций (UEFA). При этом оставшиеся четыре города, Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин, пока не согласившиеся допустить фанов, могут быть вообще лишены права проведения матчей.

В пятницу UEFA сообщил, что восемь из двенадцати городов Европы, которые должны принять матчи чемпионата Европы, согласились провести игры с допуском зрителей на стадионы. Отметим, что о том, чтобы полностью заполнить арены, пока речи не идет. Скажем, Санкт-Петербург готов заполнить стадион наполовину. Таких же планов придерживаются в Баку. А вот арены в Амстердаме, Бухаресте, Копенгагене, Глазго будут заполняться от четверти до трети максимальной вместимости. Лондон, который примет финал, намерен заполнять Wembley до четверти от его вместимости на матчах группового этапа. По играм play-off решение будет приниматься позже. Полностью заполнить арену готовы только в Будапеште.

При этом Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин пока не определились со своими планами относительно заполняемости стадионов.

В частности, в Бильбао планировалось допускать на матчи по 13 тыс. зрителей (вместимость арены San Mames — 53 тыс. человек), но жесткие ограничения, введенные испанскими властями на время пандемии, сделали это невозможным. В похожей ситуации и Мюнхен.

В UEFA отметили, что у городов, которые пока не гарантировали допуск болельщиков на трибуны, еще есть время, чтобы решить вопрос. Но совсем немного. Определиться они должны не позднее 19 апреля. Если к этой дате решения о допуске фанов на стадионы принято не будет, UEFA рассмотрит вопрос о переносе матчей из Мюнхена, Рима, Бильбао и Дублина в другие города.

Арнольд Кабанов