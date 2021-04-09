В Адыгее начальник отдела полиции скрыл преступление

В Адыгее против начальника отдела МВД России по Майкопскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК РФ 9 апреля 2021 года.

По данным следствия, подозреваемый, чтобы снизить показатели работы своего подразделения, не зарегистрировал заявление о краже.

Преступление удалось выявить в результате совместной работы УФСБ России по Республике Адыгея и подразделения собственной безопасности МВД по Республике Адыгея.

В Следкоме отмечают, что незаконные действия сотрудника полиции повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов заявителя, в том числе лишение его права на правосудие.

Как ранее “Ъ-Кубань”, в Адыгее возбудили уголовное дело в отношении начальника пункта полиции в Майкопском районе. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.285 УК РФ).

Наталья Решетняк