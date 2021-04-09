Депутаты досрочно прекратили полномочия главы Майкопа Андрея Гетманова

Совет народных депутатов Майкопа (Адыгея) 9 апреля 2021 года досрочно прекратил полномочия подозреваемого в вымогательстве главы города Андрея Гетманова. Информация размещена на сайте городского парламента.

С завтрашнего дня, 10 апреля, исполнять обязанности мэра начнет Сергей Стельмах, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации МО «Город Майкоп».

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 24 марта стало известно, что против Андрея Гетманова возбудили уголовное дело. Он подозревается в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Действующему пока еще мэру грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по материалам республиканского УФСБ.

Наталья Решетняк