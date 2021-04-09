В Пермь заходит онлайн-ритейлер «Самокат»

Компания «Самокат», специализирующаяся на экспресс-доставке продуктов питания, заходит в Пермь. Как сообщает newsko.ru со ссылкой на пресс-службу «Самокат», Пермь может стать девятым городом-миллионником в России, где заработает сервис. На сайте онлайн-ритейлера заявлена скорость доставки от 15 до 30 минут, услуга бесплатна. Оформить и получить заказ можно с 8:00 до 23:00.

По данным «Ъ-Прикамье», на улицах Перми сегодня уже были замечены курьеры сервиса «Самокат».

На сайте компании указано, что услуги «Самоката» сегодня доступны жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска. По сведениям официальной группы «Самокат» в соцсети «ВКонтакте», только в марте онлайн-ритейлер зашел сразу в 4 города из вышеуказанного списка.

Кроме доставки, «Самокат» занимается производством некоторых продуктов питания, таких как молоко, печенье, выпечка и прочее.