Председатель ПСБ Петр Фрадков возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при комиссии Госдумы. Деятельность совета будет направлена на выработку решений для создания условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов. «Наши предложения будут охватывать как отдельные отрасли машиностроения, так и промышленность в целом», — подчеркнул Петр Фрадков. «На новой площадке будет обсуждаться проблематика, связанная с ресурсным обеспечением отрасли и мерами по преодолению существующих барьеров для ее дальнейшего роста», — в свою очередь отметил первый вице-президент СоюзМаша России Владимир Гутенев.

Совет директоров «Норильского никеля» поддержал предложение менеджмента во главе с Владимиром Потаниным о минимизации дивидендов. Общая сумма выплат будет рассчитываться из свободного денежного потока. Совет директоров рекомендует акционерам утвердить выплату финальных дивидендов в размере 1021 рубль на одну обыкновенную акцию (более $13 по актуальному курсу). В целом на выплату рекомендуется направить 161,5 млрд руб. Компания также сообщает, что ее основные акционеры достигли предварительной договоренности о поддержке проведения обратного выкупа акций «Норникеля» на сумму до $2 млрд до конца года. Цель — поддержка рыночной капитализации компании.

«Лукойл» открыл новые запасы углеводородов в Каспийском море, рассчитывает на прирост добычи за счет этого открытия в ближайшие годы. Об этом глава и совладелец компании Вагит Алекперов сообщил по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным. Всего «Лукойл» открыл на шельфе Каспийского моря девять месторождений с учетом совместных предприятий.

Wildberries запустил в регионах доставку со склада продавца, а также снизил торговую комиссию для местных поставщиков. Региональные продавцы из Санкт-Петербурга, Татарстана, Екатеринбурга и Краснодара смогут воспользоваться также пониженной торговой комиссией от 1% до 5%, что позволит им значительно расширить свой ассортимент на онлайн-площадке.

Сингапурская компания Switch создала в городе-государстве будки для удаленной работы. Кабинки находятся в торговых центрах. Они оборудованы небольшим столом, стулом, освещением, вентилятором, внутри есть интернет. Час работы в таком офисе обойдется в $3.