Сила мысли поддалась обезьяне

Илон Маск сдержал обещание и показал обезьяну, играющую в видеоигры силой мысли. Девятилетней макаке по имени Пейджер вживили в череп нейрочип за шесть недель до съемки ролика. Сначала она играла в виртуальный пинг-понг с помощью джойстика. Ученые следили за мозговой деятельностью обезьяны и передавали сигналы из ее головы в компьютер. Джойстик через какое-то время отключили, и хотя Пейджер по привычке продолжала им пользоваться, платформа на экране двигалась уже с помощью силы мысли.

Как это работает и какие возможности технология открывает для человечества? Эксперт по нейросетям сервиса «Битрикс24» Александр Сербул объяснил, что технически обучить обезьяну играть в компьютер без использования лап не так сложно: «Очень понятная аналогия, которая пригодится нам — это машинный перевод. Глубокие рекуррентные нейросети научились переводить на десятки языков. Мы до сих пор не понимаем, как они устроены, но ведь и человеческий мозг до конца не исследован. Что предлагает Маск в этом стартапе? С мозга снимаются сигналы и подаются с электрода на вход нейросети.

Задача схожа с машинным переводом — преобразовать сигналы мозга в действия джойстика.

Мы так и не поймем, как нейросеть научилась производить это действие, но это работает. Такая разработка может упростить жизнь людям с ограниченными возможностями, а также помочь в управлении, например, летчикам. С помощью нейросетей можно будет откалибровать любые мыслительные процессы. Возможно, мы даже будем угадывать действия животных или намерения людей. Это большая зона исследований».

Разработкой чипов для связи мозга с компьютером компания Neuralink занимается с 2017 года. По словам директора компании Макса Ходака, их импланты представляют собой устройство с более чем 3 тыс. электродов, каждый из которых тоньше человеческого волоса. При этом стоить такой чип будет несколько тысяч долларов.

Впрочем, профессора Сколковского института науки и технологий Филиппа Хайтовича опыт Илона Маска не впечатлил:

«Это не прорывная технология, уже были обезьяны, которые выполняли даже более сложные действия — например, управляли силой мысли механическим манипулятором или приводили в движение кресло, на котором сидели.

Такие эксперименты проводились и у нас в “Сколтехе”: профессор Михаил Лебедев лично ставил подобные опыты еще 10-15 лет назад».

На людях эти технологии уже тоже применялись: аналогичные чипы вводились больным параличом. Более того, похожая система используется сейчас в России, чтобы установить очаг эпилептических возбуждений в мозге. Поэтому ничего, что могло бы помешать Илону Маску провести такой эксперимент на человеке, я не вижу».

Сам Илон Маск сообщил, что обезьяну Пейджер после успешных испытаний чипа угостили цельным бананом, хотя прежде за успехи в эксперименте ее награждали исключительно банановым пюре. В Twitter предприниматель, кажется, в шутку пообещал, что скоро макака заведет аккаунты в стриминговых сервисах, и зрители смогут наблюдать за ее игрой в режиме онлайн.

Иван Якунин