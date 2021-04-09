В Краснодаре более тысячи нарушителей правил парковки поймали с помощью фотофиксации

В Краснодаре начали выявлять нарушителей правил парковки с помощью приборов фотофиксации. За пять дней - с 5 по 9 апреля - на улице Красноармейской зафиксировано более 1 тыс. нарушений, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что сейчас рейды проходят исключительно в центре города, в дальнейшем их будут проводить и в других районах краевой столицы.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 5 апреля 2021 года в Краснодаре возобновили фото- и видеофиксацию правил стоянки и остановки. Штраф за нарушение составит 1,5 тыс. руб.

Комплексы работают следующим образом: камера фиксирует номер машины, геолокацию и время снимка. Затем снимки через систему «Безопасный регион» поступают в ГИБДД для привлечения водителей к административной ответственности.

Наталья Решетняк