«Звезда» проиграла в Ульяновске

В матче 18-го тура ОЛИМП-Первенства ПФЛ «Звезда» на выезде встречалась с ульяновской «Волгой». Команды — соседи по турнирной таблице и имели перед игрой одинаковое количество набранных очков.

На 21-й минуте хозяева открыли счет — 1:0. Через несколько минут главный судья назначил пенальти в ворота «Волги», который не сумел реализовать Евгений Тюкалов. После перерыва «Звезда» осталась в меньшинстве, с поля был удален полузащитник пермяков Артур Рябокобыленко, что затруднило для команды возможность отыграться.

В итоге «Звезда» с минимальным счетом уступила «Волге» в Ульяновске, прерывая свою 8-матчевую беспроигрышную серию, длившуюся с октября 2020 года. В турнирной таблице подопечные Рустема Хузина остались на 6 месте. Следующий соперник — «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Матч пройдет 21 апреля в манеже «Пермь Великая».