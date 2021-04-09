Проект воронежской школы на 2860 мест прошёл госэкспертизу

Проект образовательного центра в Воронеже на 2860 мест, разработанный АО ПИ «Гипрокоммундортранс» (ГКДТ), получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщила пресс-служба проектного института. Общая площадь школы на 110 классов, которую планируется построить в рамках областной адресной инвестиционной программы, составит около 60 тыс. кв. м.

Группа из нескольких корпусов, объединенных общешкольным центром расположится на порядка 10 га на месте бывших яблоневых садов в районе Московского проспекта.

«Экспериментальный образовательный центр» может стать «школой будущего», а при новом подходе индивидуализации образования «школа рассматривается как единое пространство, в котором учащиеся будут перемещаться по принципу своей занятости и объединяться по мере необходимости для решения различных образовательных задач на стыке школьных предметов», отметила генеральный директор «Гипрокоммундортранса» Екатерина Алексеева.

В ГКДТ отметили, что вместо обычной столовой в образовательном центре запланирован школьный ресторан с залами на разных этажах. Учащимся будет предложено при помощи специальной программы на своих гаджетах заказывать обед по меню, выбрав подходящую перемену и удобный обеденный зал.

Предполагается, что вся территория школы – почти 10 га будет иметь систему видеонаблюдения и Wi-Fi. Для наблюдения за индивидуальной активностью каждого ребенка ГКДТ предложил использовать умные гаджеты и браслеты. Система, в частности, позволит дистанционно контролировать здоровье учеников — пульс, давление, температуру.

За пределами здания школы предусмотрена большая площадка для летательных аппаратов и квадрокоптеров, учебно-опытная зона с грядками, теплицами и водоёмами с морскими волнами на поверхности и противотоком для испытания плавающих роботов. В другом водоёме разместится биоплато с водными растениями и рыбками. По периметру здания предусмотрена велодорожка, которая зимой может быть использована как лыжная трасса.

Школа войдёт в состав крупного «социального узла», который будет включать спортивный кластер, детскую школу искусств на 1,4 тыс. мест, детский сад на 600 мест, а также поликлинику на 1,1 тыс. посещений в смену с подстанцией скорой помощи.

Ирина Лобанова