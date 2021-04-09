В Новороссийске на территории школы №29 задержан неадекватный мужчина

В Новороссийске на территории школы №29 на улице Волгоградской задержан мужчина в неадекватном состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел утром 9 апреля 2021 года. Школьники заметили мужчину в нижнем белье, который громко кричал и вел себя агрессивно. Прибывшие на место росгвардейцы задержали дебошира и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Как писал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года трое пьяных пациентов устроили дебош в приемном отделении Городской больницы №1 в Новороссийске.

7 декабря 2020 года в Ейске сотрудники Росгвардии успокоили пьяного пациента местной больницы, который устроил дебош в приемном покое.

Наталья Решетняк