BELUGA GROUP объявила операционные результаты за I квартал 2021 года

Общие отгрузки компании увеличились на 5,6%

Отгрузки собственной продукции выросли на 1,9%

Отгрузки импортных брендов показали динамику +31%

В I квартале 2021 года BELUGA GROUP, крупнейшая алкогольная компания в России, продолжила уверенное развитие: общие отгрузки достигли 3 042 тыс. декалитров, что на 5,6% больше, чем в аналогичном периоде 2020-го.

Отгрузки собственной продукции также показали рост 1,9% и составили 2 569 тыс. декалитров. Наиболее востребованными в I квартале стали бренды Beluga и Beluga Hunting (+23%), «Архангельская» (+31%), виски Fox & Dogs (84%), а также тихие и игристые вина Golubitskoe Estate и Tte de Cheval (+95%).

Двузначными темпами развиваются партнерские импортные бренды, которые компания представляет в России на эксклюзивной основе. Отгрузки по этим позициям увеличились на 31%, до 473 тыс. декалитров. В группе крепкого алкоголя наибольший рост показали ром Barcel, бренди Torres, виски Glenfiddich и Monkey Shoulder, а также портфель американской компании Sazerac. Импортные винные марки продемонстрировали динамику +28%, драйверами категории выступили вина Familia Torres, Mateus и Cono Sur.

Отгрузки продукции на экспорт показывают рост +41% к аналогичному периоду прошлого года. Бренд Beluga укрепляет свои позиции в мире. Отгрузки в страны Европы увеличились на 39%, в США — на рекордные 59%.

Председатель правления BELUGA GROUP Александр Мечетин прокомментировал результаты следующим образом: «В I квартале компания показала рост к высоким показателям продаж прошлого года — в марте 2020-го спрос на алкогольную продукцию увеличился на фоне пандемии. Среди других позитивных моментов отмечу существенную долю премиальных высокомаржинальных продуктов в миксе продаж компании, а также постепенное восстановление экспорта. Такие стабильные результаты возможны благодаря планомерному развитию компании в рамках стратегии, включающей диверсификацию бизнеса и контроль всех этапов производства и дистрибуции наших алкогольных напитков.

В отчетном периоде мы продолжили развивать собственные и импортные марки. Так, с января начали выпускать собственный бренд рома, изготовление которого от сбора урожая сахарного тростника до выдержки осуществляется на родине напитка, в Доминиканской Республике. Работаем над расширением ассортимента популярных брендов, в частности, состоялся запуск коньяка 8-летней выдержки в линейке нашей популярной коньячной марки. Ряд новинок представила винодельня “Поместье Голубицкое”, включая суперпремиальные миллезимные вина, которые можно будет попробовать исключительно в знаковых ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. С января мы начали дистрибуцию на эксклюзивной основе всемирно известных французских сортовых вин и премиальных аргентинских вин, обладающих большим потенциалом в России.

Отмечу успехи наших брендов в международных рейтингах. В списке 100 мировых марок крепких алкогольных напитков, World’s Top 100 Spirits Brands 2021 от Impact, представлены два бренда группы среди 20 мировых водочных марок. Кроме того, согласно Annual Brands Report 2021, составленному Drinks International, флагманская водка компании Beluga Group стала № 6 среди самых продаваемых водочных марок и № 7 среди самых трендовых брендов водки в мире.

Позиции компании за рубежом укрепляются: экспортное направление бизнеса начинает наращивать объемы, динамика +41% к прошлому году. Хороший старт и восстановление активностей замечены в регионах Ближнего Востока, СНГ, частично в Азии и Восточной Европе. Флагманский бренд — суперпремиальная водка Beluga в I квартале показала рост +59% в США, отличные показатели зафиксированы также в Германии, Израиле и Польше. В сравнении с прошлым годом отгрузки марки в Швейцарию выросли в два раза, в Испанию — в пять раз, в Венгрию — в три раза.

Несколько слов о “ВинЛаб”: объем продаж увеличился на 29%. Высокий показатель обеспечивается гармоничным ростом как трафика, так и среднего чека — каждый увеличился на 13%. Количество торговых точек возросло до 665. Важное стратегическое направление сети — электронная коммерция, в этом направлении продолжается бурный рост. В I квартале 2021-го объем продаж по системе click & collect вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля электронной коммерции в сети составляет 3,5% против 1,2% в прошлом году. При этом соответствующая доля e-commerce в Москве и Санкт-Петербурге выросла с 3,5% до 8%. Более 25 тыс. электронных заказов выдаются в магазинах “ВинЛаб” ежемесячно.

В заключение отмечу, что мы с уверенностью смотрим в будущее: компания продолжит гибко реагировать на рыночные изменения, развивать бренды в востребованных категориях с фокусом на премиальный сегмент и повышать эффективность операций, делая все необходимое для укрепления доходности бизнеса и его стабильности в интересах наших клиентов, сотрудников и акционеров».