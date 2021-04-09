«Эрдоган претендует на глобальное лидерство в условиях всеобщей слабости»

Стратегический визит: президент Украины Владимир Зеленский, посетив Донбасс, летит в Турцию. В центре внимания переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом — закупка Украиной беспилотников Bayraktar. Сделка уже подтверждена Турцией. Кроме того, стороны намерены обсудить положение крымских татар и дальнейшие перспективы сотрудничества. На этом фоне Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону подходы к разрешению украинского кризиса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что вояж Зеленского может быть крайне чувствительным для Москвы.



Владимир Зеленский едет в Анкару на фоне очередного большого скандала Турции и ЕС. Этот шаг можно условно назвать конфликтом «не поставленного стула». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена сидеть на диване напротив главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу. Подобная ситуация считается неуважением к статусу высокого гостя и нарушением дипломатического протокола. Чавушоглу — министр иностранных дел одной страны, в то время как Урсула фон дер Ляйен — премьер объединенной Европы. Между тем, два расшитых золотом стула предназначались для Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Последний тоже оказался не на высоте — не уступил место даме — вот она европейская толерантность.

Анкара не только не извинилась, но еще и дала понять, что, дескать, сами виноваты, раздуваете историю на пустом месте, дабы скомпрометировать турецкое гостеприимство. Ранее страна вышла из Стамбульской конвенции, посвященной защите прав женщин, объяснив это тем, что документ, среди прочего, навязывает ЛГБТ-ценности. При этом скандал разрастается. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал Эрдогана диктатором, правда, пояснив, что с ним все равно придется взаимодействовать.

Причем же здесь Зеленский? Дело в том, что Реджеп Тайип Эрдоган, как и Владимир Путин, не в ладах с западными партнерами. Он тоже играет «военными мускулами» и грозит соседям — в частности, Греции и Кипру. И не только им одним — Эрдоган не раз делал заявления по Крыму, в которых не оспаривал украинскую принадлежность, и давал понять, что крымские татары — это те же турки: братья со всеми вытекающими последствиями. Кстати говоря, вопрос о положении крымских татар есть в повестке встречи двух президентов. Кроме того, под председательством лидеров пройдет девятое заседание совместного стратегического совета высокого уровня, на котором и обсудят — внимание — все аспекты двустороннего сотрудничества.

Турецкая оборонная компания Bayraktar подтвердила покупку Украиной ударных беспилотников. Негласно считается, что Зеленский едет именно за ними. Но это было бы слишком просто. Главное — политическая, а то и военная поддержка. Молодому украинскому государству нужны союзники. Причем, как было сказано выше, Эрдоган ведет только свою игру, ни с кем особенно не считаясь — ни с Западом, ни с Востоком, ни со стратегическим партнером в Москве. Это и есть заявка на глобальное лидерство в условиях всеобщей слабости.

Не работает «нормандский формат» — давайте предложим «турецкий». Что-то подсказывает, он будет отличаться от европейского.

И вот так совпало, прям под визит Зеленского, что едва ли не главной темой в России стала эпидемия COVID-19 в Турции. Вот и авиасообщение закрывать собираемся. Наверное, здесь никакой связи, исключительно санитарные соображения. Однако есть повод задуматься относительно выбора партнеров и дальнейшего пути развития. Да и на Украине войну желательно заканчивать, пока стратегический партнер не предложит свой мирный план.