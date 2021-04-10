«Перестройка может возникнуть, когда будет нечего есть»

35 лет назад, выступая перед рабочими ВАЗа в Тольятти, Михаил Горбачев провозгласил курс на перестройку. “Ъ” спросил политиков, участников событий тех лет, общественных и культурных деятелей, нужны ли современной России такие перемены.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Карен Шахназаров, режиссер, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм»:

— Если бы от меня тогда что-то зависело, я бы тоже начал перестройку, стране были нужны перемены. Но я бы не повторил ошибок тогдашнего руководства, которое прежде всего занялось изменением политической системы и во многом действовало по наитию, без глубоко продуманного плана. Не были просчитаны риски, связанные прежде всего с многонациональным составом государства, последствия тех или иных решений. Мало внимания уделялось перестройке экономики. Опыт Китая показал, что даже при сохранении коммунистической идеологии возможен экономический взлет.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ, в 1988–1990 годах политобозреватель и заместитель главного редактора газеты «Московские новости», основатель и главный редактор «Независимой газеты» (1990–2001 годы):

— Я бы повторил перестройку, но не под руководством Михаила Сергеевича Горбачева. Нашей стране и сейчас нужна перестройка. И большая.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Михаил Федотов, в 2010–2019 годах советник президента РФ, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека:

— Перестройка была величайшим событием нашего поколения, и если бы не она, Советский Союз сгинул бы с мировой арены другим, гораздо более мучительным способом. Он был обречен в силу своей тоталитарной природы, которая не могла привести его к процветанию и за 70 лет.

Были ошибки, поскольку страна шла путем, которым до нее не шел никто, но та свобода, которую мы обрели, дала возможность России стать страной с большим будущим.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН:

— И мир, и страна нуждаются в продолжении перестройки, в дальнейшем очеловечивании государства, гуманизации общества. Другое дело, что должны быть проанализированы ошибки, извлечены уроки из того, что было начато в 1986 году. И главный урок — это как совместить перемены с сохранением порядка, не привести к полуанархии, которой в конце 1980-х воспользовались властолюбцы и либерального, и левого толка.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Илья Авербух, чемпион мира по фигурному катанию, продюсер:

— В то время, когда Горбачев объявил перестройку, она была единственным спасением для нашего общества. Если сравнивать то время с сегодняшним, то никакую перестройку сейчас я бы не устраивал и не повторял. Перестройка тогда была необходима, в стране была абсолютная разруха, километровые очереди, абсолютный дефицит всего, отсутствие мотивации в жизни людей… Это несопоставимые времена — тогда и сейчас.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Александр Маленков, главный редактор журнала MAXIM:

— Я бы повторил, потому что нынешняя ситуация в России мне напоминает период позднего застоя. В конце 1980-х основная часть граждан СССР была недовольна в первую очередь материально, а советскую идеологию уже никто не воспринимал всерьез. Сейчас большинство населения ситуация устраивает вполне, и не нужно заблуждаться по поводу масштабов недовольства.

Даже если возникнет идеологическое течение за перестройку, вряд ли народ его поддержит. Перестройка у нас может возникнуть только тогда, когда будет нечего есть.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Виктор Ерофеев, писатель:

— Если бы ее не было, не было бы ни «Коммерсанта», ни нас с вами. Перестройка связана не только со свободой общества, но и c внутренней свободой человека, и эта свобода сегодня все равно гораздо лучше, чем была в СССР. Перестройка тогда означала переход от Советского Союза к демократическому обществу, сегодня такой переход не повторить, это бессмыслица.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Максим Кац, директор фонда «Городские проекты»:

— Это было позитивное время, когда общество сильно продвинулось вперед. Появилась свобода слова, прошли политическая и экономическая либерализация. Конечно, сейчас в стране другая ситуация, но даже одной свободы слова хватило бы для позитивных изменений.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Тамара Плетнева, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей (фракция КПРФ), в перестроечное время директор школы-интерната:

— Ни в коем случае не повторила бы. А еще наказать надо Горбачева за то, что он это все затеял непонятно с чьей подсказки, американцев или еще кого, выстроил капитализм с нечеловеческим лицом!

Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений (признан Минюстом РФ иноагентом):

— Реформы тогда были не просто необходимы, а неизбежны. То, что в итоге номенклатурная элита сумела преобразоваться в буржуазию, выйдя из кризиса за счет народа, тоже по-своему закономерно, поскольку большая часть населения была не готова активно защищать свои интересы. Вопрос, нужны ли сейчас нам перемены, не имеет значения. Они произойдут, даже если никто этого не захочет, поскольку системный кризис, как и тогда, имеет объективный характер.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ольга Свиблова, основатель и директор Московского дома фотографии и Мультимедиа Арт Музея, академик Российской академии художеств:

— В жизни ничего нельзя повторить и не нужно повторять. Это относится, конечно, и к истории. Но каждый человек и общество должны постоянно меняться, то есть перестраиваться. Стагнация опасна во всех ее проявлениях.

Группа «Прямая речь»