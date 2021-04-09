Арестован подросток, ударивший битой прохожую в Краснодаре

В Краснодаре арестован 16-летний подросток, который 5 апреля 2021 года ударил битой прохожую на улице Заполярной. По данным пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю, против молодого человека возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ).

Напомним, видео, на котором видно, как парень в маске походит к женщине и ударяет ее битой в область головы, появилось в краснодарских пабликах. По факту публикации СК организовал проверку, по итогу которой подросток был найден и задержан.

Выяснилось, что парень распивал спиртное на площадке, прохожая сделала ему замечание, на которое он отреагировал агрессивно.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, а также идет проверка работы органов системы профилактики подобных правонарушений среди подростков. При наличии оснований действиям или бездействию должностных лиц будет дана соответствующая оценка.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье - пять лет лишения свободы.

Наталья Решетняк