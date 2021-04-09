Попавших под санкции поддержат валютными операциями

Российские власти нашли способ облегчить жизнь попавшим под санкции россиянам. Министерство финансов предложило создать перечень граждан и компаний, которых коснулись западные ограничения. А отечественные банки, по замыслу ведомства, будут обязаны проводить валютные операции фигурантов из этого списка. Как могут работать такие гарантии? И можно ли будет реализовать их на практике? Подробности — у Владимира Расулова.

Послабления для россиян, которые попали под санкции, Минфин прописал в поправках сразу к двум законам: о мерах воздействия на недружественные действия США и других стран, а также о валютном регулировании.

Министерство предложило создать специальный перечень, куда можно будет включать граждан и компании, которые оказались или потенциально могут оказаться под ограничениями.

Формировать этот список правительство будет совместно с Центробанком. При этом российские банки будут обязаны проводить платежи подсанкционных лиц, чтобы те могли исполнить обязательства перед контрагентами.

Инициатива действительно поможет отечественным компаниям при необходимости закрыть все сделки, которые могут оказаться под угрозой, считает специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин: «Если лицо попало под санкции, подается заявление, оно удовлетворяется, и лицо попадает в специальный перечень Минфина, тогда российские банки и их “дочки” за рубежом обязаны будут хотя бы дать спокойно закрыть правоотношения с западными контрагентами, зачислить на счета российского лица, попавшего под санкции, причитающиеся ему денежные средства».

Но не рискуют ли в этом случае сами банки? На Западе они чаще всего сразу блокируют счета клиентов, которые оказываются под санкциями. И как отечественные кредитные организации смогут защититься в этом случае, до конца непонятно, продолжает Сергей Гландин из коллегии адвокатов Pen & Paper: «Если лицо попадает под санкции, банк находится на передовой всех этих рисков. У него возникают очень большие проблемы. С одной стороны, риск стать нарушителем российского законодательства, с другой, можно остаться без корреспондентских отношений с американскими банками и без возможности проводить долларовые платежи».

Минфин вынес предложенные поправки на общественное обсуждение. Оно пройдет до 23 апреля, а затем проект планируют внести в Госдуму. Однако, адвокат BGP Litigation Денис Дурашкин считает, что эти предложения вряд ли помогут тем, кто оказался под санкциями, ведь в таком случае в первую очередь от банковский операций отказываются именно иностранные компании.

«Банки отказываются, с одной стороны, совершать операции, а с другой, отказываются контрагенты, потому что получение средств от санкционного лица — это само по себе нарушение санкционного режима и основание для возможного привлечения этого лица, нарушившего санкции.

Поэтому, если честно, не увидел в этом проекте конкретный механизм, который бы каким-то образом мог существенно помочь этой ситуации», — отметил Денис Дурашкин.

Впрочем, в инициативе Минфина для компаний есть и очевидный плюс, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Если сейчас российским резидентам нельзя рассчитываться друг с другом в валюте, то поправки министерства снимут этот запрет.

«Основное нововведение законопроекта: если одна из сторон сделки — подсанкционное лицо, которое находится в соответствующем списке, тогда это ограничение не применяется. То есть одно российское юридическое или физическое лицо может перевести денежные средства другому российскому юридическому или физическому лицу в иностранной валюте», — считает Михаил Александров.

Предложение Минфина 9 апреля прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что там считают правильным защищать попавших под санкции россиян. Правда, по его словам, какой-либо позиции о послаблениях для валютных операций таких граждан в администрации президента нет, и этот вопрос должны прорабатывать эксперты.

Александр Рассохин