Суд арестовал адвоката экс-полковника Захарченко на два месяца

Пресненский суд Москвы отправил под арест адвоката Александра Горбатенко, защитника бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Господина Горбатенко арестовали до 7 июня.

«Пресненским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горбатенко Александра Владимировича»,— сообщила пресс-служба суда.

Накануне СКР сообщил о задержании адвоката по делу о посредничестве во взяточничестве. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщали, что речь шла об Александре Горбатенко. По версии следствия, адвокат в 2018 году договорился с сотрудниками УМВД в Химках, что те за 500 тыс. руб. направят материалы о возбуждении уголовного дела в интересах своего знакомого.

Об интересе СКР и ФСБ к защитнику Дмитрия Захарченко — в материале “Ъ”.