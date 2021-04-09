Кинофестиваль «Малая Земля» пройдет в Новороссийске в начале мая

С 3 по 8 мая 2021 года в Новороссийские пройдет I Открытый российский фестиваль патриотического кино «Малая Земля». Участие в кинофестивале примут известные российские кинематографисты, сценаристы, режиссеры, актеры. Об этом рассказали журналистам организаторы мероприятия - Сергей Новожилов, президент АНО «Кинофорум», продюсер, режиссер и Федор Горбатенко, директор кинофестиваля.

В конкурсной программе будут представлены полнометражные и документальные фильмы, кроме того, запланированы спецпоказы, внеконкурсные и ретроспективные программы, мастер-классы сценического искусства и пр.

По словам начальника городского управления культуры Вячеслава Матвейчука, запланированы творческие встречи с такими актерами, как Дмитрий Харатьян, Максим Аверин, Лиза Арзамасова.

Бесплатные кинопоказы будут проходить в кинотеатре «Нептун».

Мероприятие проводится при поддержке Союза кинематографистов РФ, Министерства культуры РФ и его регионального представительства, а также администрации Новороссийска.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 31-й «Кинотавр» 11 сентября прошел в Сочи в формате «делового форума», без светской части и при меньшем количестве гостей.

Наталья Решетняк