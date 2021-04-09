Жителям Татарстана рекомендовали отказаться от поездок за границу в майские праздники

Управление Роспотребнадзора по Татарстана настоятельно рекомендует жителям не выезжать за границу на майские праздники из-за непростой ситуации с COVID-19. Об этом заявила заместитель руководителя управления Любовь Авдонина. Она пояснила, что в первую очередь стоит опасаться поездок в Турцию.

«В Турции отмечается увеличение числа заболевших, причем там идет хорошая тенденция к росту, и на сегодня мы, конечно же, крайне настойчиво рекомендовали не выезжать заграницу, поскольку ситуация сегодня крайне нестабильная»,— сказала госпожа Авдонина.

Чиновница подчеркнула, что в Турции активно распространяется британский штамм коронавируса, который очень опасный: на одного заболевшего приходится 100 контактов. По ее словам, также фиксируются случаи завоза СOVID-19 в Татарстан из ОАЭ.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"