Владимир Путин отправил чиновников в ясли

Президент России Владимир Путин обратил внимание на совещании на относительно высокую стоимость строительства одного места в детском саду в Удмуртии. Она оказалась почти в два раза выше минимального показателя в Волгоградской области. Глава государства попросил «внимательно посмотреть» на ситуацию с тендерами по строительству дошкольных учреждений в регионах. В правительстве Удмуртии пояснили, что на стоимость влияет наличие коммуникаций, особенности земельного участка. Кроме того, озвученные на совещании цифры не окончательные и по ходу торгов могут снизиться.



Накануне на совещании с членами правительства РФ, посвященном итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов, Владимир Путин обратил внимание на серьезную разницу в стоимости строительства одного места в детском саду в разных регионах. Так, по его словам, минимальная стоимость создания одного места в яслях в России составляет 835,4 тыс. руб., этот показатель власти зафиксировали в Волгоградской области. При этом в Удмуртии эта стоимость составляет порядка 1,58 млн руб., заметил глава государства, передает ТАСС.

«Послушайте, где Волгоград, а где Удмуртия. Это недалеко друг от друга находятся субъекты федерации, совсем рядом, можно сказать. Поэтому странно, что такая разница. За этим нужно внимательно посмотреть»,— сказал президент.

Он добавил, что во многих регионах в тендерах на строительство дошкольных учреждений заявляется по одному участнику, что влияет на стоимость.

По сообщению пресс-службы главы и правительства Удмуртии, в течение 2019-2020 годов в республике было введено в эксплуатацию 18 зданий дошкольных учреждений общей мощностью 1690 мест. Количество мест в садах тогда было от 80 до 220. В течение этих двух лет на строительство было направлено 1,93 млрд. руб. Минимальная стоимость одного дошкольного места тогда составила 933 тыс. руб., максимальная — 1,33 млн руб. (ясли в Воткинске по ул.Школьной, где удорожание было связано с необходимостью строительства подпорной стенки).

«Все объекты строятся по проектным документациям повторного применения, включенным в единый реестр экономически эффективных проектов. Единственной переменной является так называемая «привязка» объекта — устройство фундамента и подключение к сетям. И здесь существенную роль играют особенности имеющихся земельных участков (в части устройства фундамента), а также удаленность от точек подключения к коммунальным сетям»,— пояснил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

По его словам, в 2021 году запланировано строительство еще 14 дошкольных учреждений вместимостью от 50 до 220 мест. Общая мощность — 1430 мест. Планируемый объем капитальных вложений — 1,57 млрд руб. По 13 из 14 объектов муниципальные контракты уже заключены. Среди них два объекта (д. Воегурт Балезинского района и д. Люкшудья Завьяловского района) будут реализованы в рамках так называемых «контрактов жизненного цикла», включающих в себя стоимость и проектно-изыскательских, и строительно-монтажных работ. «Сейчас максимальная стоимость одного ясельного места именно в этих яслях действительно составляет 1,57 млн руб., которые были озвучены на совещании. Но первое, что необходимо отметить, это то, что они рассчитаны на 50 мест, а уменьшение мест не прямо пропорционально уменьшению цены строительства. И второе, самое главное, — данная цена является условной и не окончательной, поскольку принцип контракта жизненного цикла (напомню, это новация с конца прошлого года, созданная для нацпроектов с целью оперативного их исполнения) заключается в том, что окончательная стоимость строительства в обязательном порядке корректируется по итогам прохождения государственной экспертизы, которая проводится в отношении как проекта, так и сметы строительства»,— отметил премьер.

Он добавил, что законодательством предусмотрено изменение цены в пределах 30%. Кроме того, вопрос стоимости строительства дошкольных учреждений находится на контроле руководства республики, и по каждому из объектов правительству РФ будет предоставлена максимально исчерпывающая информация в соответствии с поручением главы государства.

Отметим, что по большинству найденных “Ъ-Удмуртия” госзакупок на возведение дошкольных учреждений (не по контрактам жизненного цикла) на тендер заявляется единственный участник, с которым и заключается контракт. Чаще всего контракты заключаются с ООО «Дельта-строй», ООО «Рент-строй», ООО «Аспэк-Интерстрой», ООО «Регионстрой 18» и рядом других компаний.

Директор Союза строителей Удмуртии, в прошлом министр строительства республики Александр Ходырев подтвердил, что в основном на стоимость строительства детских садов влияет расположение, наличие инфраструктуры, рельеф местности. Используются типовые проекты, но они только по надземной части строения. По фундаменту проект разрабатывается отдельно с учетом грунтов и подземных вод.

«Очень многое зависит от качества этого проектирования, порой приходится переделывать. Не исключаю, что не очень качественно проходят торги. Как правило, заявляется один участник, что довольно странно. В результате контракт заключается по стартовой цене. При нормальных торгах стоимость может снижаться на 10-30%, а иногда и на 40%»,— отметил господин Ходырев.

По мнению собственника строительной компании «Бизнесстрой» Михаила Молокова, тендеры по строительству подобных соцобъектов менее привлекательны для подрядчиков, так как требования к качеству и срокам выполнения работ высокие, а маржа может быть недостаточной, чтобы заинтересовать предпринимателей.

Михаил Красильников