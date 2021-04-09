Жители Краснодара тратят на помощь родителям около 10 тысяч рублей в месяц

Жители Краснодара в среднем тратят 9,6 тыс. руб. в месяц на помощь родителям, следует из исследования сервиса Superjob. Это четвертый по величине показатель среди российских городов-миллионников.

В Москве и Санкт-Петербурге средняя сумма выше - 15 и 13 тыс. руб. в месяц соответственно. Россияне в среднем на помощь родителям тратят 8,5 тыс. руб. ежемесячно.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре 63% жителей хотели бы стать чиновниками. В среднем по России стать чиновниками хотели бы 37% респондентов, 44% против работы на государственной службе.

Наталья Решетняк