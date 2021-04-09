Рыбинск за 7 млн рублей купил пассажирский теплоход в Ульяновске

Туристко-информационный центр города Рыбинска Ярославской области приобрел пассажирский теплоход за 7 млн руб. в городе Ульяновске, сообщили в пресс-службе администрации. Оформление покупки теплохода состоялось сегодня, 9 апреля, в городе Ульяновске.

По словам начальника управления культуры города Рыбинска Марины Ворониной, в настоящий момент, теплоход проходит процедуру приемки перед подписанием акта передачи.

«Совсем недавно теплоход прошел реновацию, сделан полный капитальный ремонт, поэтому Рыбинск получает его в обновленном состоянии»,— уточнила госпожа Воронина, добавив, что к 950-летию города приобретенный теплоход начнет возить горожан и туристов.

Сейчас местным жителям предложено выбрать название для теплохода. Предложено пять вариантов: «Рыбинск», «Федор Ушаков», «Усть-Шексна», «Волга», «Чайка». Проголосовать за понравившееся можно в социальной сети «Вконтакте» на официальной странице администрации города Рыбинска.

Дарья Сабаева