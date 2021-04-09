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В Татарстане увеличат число избирательных участков

Перед выборами в Госдуму в Татарстане увеличат число постоянных избирательных участков. Об этом сообщила секретарь ЦИК Татарстана Надежда Борисова на заседании комиссии. Формирование новых УИК она объяснила ростом числа избирателей в регионе.

В пресс-службе ЦИКа «Ъ-Казань» уточнили, что пять новых участков появятся в Кировском и Приволжском районах Казани, а также в Высокогорском и Пестречинском муниципальных районах республики.

В настоящее время на территории республики сформировано 2764 УИК (без учета временных участков в больницах, СИЗО и др.).

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"


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