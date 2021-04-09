Городские власти могут арендовать у евангелистов бывший ДК имени Ленина

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, власти Перми прорабатывают следующий вариант возвращения КДЦ «Мотовилиха» (бывший ДК имени Ленина) в городскую собственность: арендовать объект у Пермского Епархиального управления христиан веры евангельской, которое сейчас им управляет, подобрать религиозной организации новую площадку, а затем постепенно выкупить здание.

О том, что власти вновь изучают возможность возвращения бывшего ДК им. Ленина в муниципальную собственность, стало известно вчера. Как сообщает Properm.ru, этот вопрос обсуждался на встрече мэра Перми Алексея Демкина с представителями ТОСов Мотовилихинского района.

Напомним, Пермское Епархиальное управление христиан веры евангельской (входит в другое российское объединение — Российская церковь Христиан веры евангельской, РЦХВЕ, начальствующий епископ Эдуард Грабовенко) размещается в бывшем ДК имени Ленина с 2005 году. Тогда ОАО «Мотовилихинские заводы» продало за 50 млн руб. этой религиозной организации свой непрофильный актив.

Сделка вызвала недовольство пермской общественности, а также Русской православной церкви. Тогда власти Прикамья предложили евангелистам в обмен на дворец культуры земельный участок или готовое здание. Но договориться краевым чиновникам и общине так и не удалось. Власти региона воспрепятствовали регистрации права собственности на ДК, поэтому религиозной организации пришлось обратиться в суд с требованием признать сделку действительной и передать им право собственности на дворец. В 2006 году суд удовлетворил их требования, и краевые власти потерпели окончательное поражение в борьбе за актив. С приходом в Прикамье губернатора Виктора Басаргина возобновились переговоры по этому объекту. Власти рассчитывали обменять его на одно из краевых зданий, но прийти к общему решению сторонам не удалось.

Стоит отметить, что по аналогичному принципу — взять в аренду, затем выкупить — краевые власти планировали забрать в собственность региона УДС «Молот», еще один актив «Мотовилихинских заводов». В настоящий момент власти Прикамья по-прежнему арендуют объект.