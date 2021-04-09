«Фиорентина» — «Аталанта»: прогноз и ставки на матч Серии А 11 апреля

11 апреля «Фиорентина» примет «Аталанту» в рамках 30-го тура Серии А. Матч начнется в 21:45 мск. Своим прогнозом на исход матча делятся аналитики Фонбет.

В какой форме «Фиорентина»

Флорентийцы набрали 30 очков и занимают 14-е место в Серии А. В 5 последних турах «Фиорентина» одержала лишь 1 победу — над «Беневенто» (4:1). В остальных матчах подопечные Джузеппе Якини проиграли «Роме» (1:2) и «Милану» (2:3), поделили очки с «Пармой» (3:3) и «Дженоа» (1:1).

Защитники Игор, Кевин Малькюи и форвард Александр Кокорин пропустят матч с «Аталантой» из-за травм.

В какой форме «Аталанта»

Бергамаски выиграли 4 из 5 последних матчей: у «Кротоне» (5:1), «Специи» (3:1), «Вероны» (2:0), «Удинезе» (3:2) — и проиграли «Интеру» (0:1). Команда Джан Пьеро Гасперини занимает 4-е место в чемпионате Италии с 58 очками, на 2 балла отстает от «Милана» и на 1 — от «Ювентуса».

В лазарете «Аталанты» находится защитник Ханс Хатебур.

«Фиорентина» — «Аталанта»: статистика личных встреч

В первом круге «Аталанта» разгромила флорентийцев 3:0. Бергамаски выиграли 4 из 10 последних матчей Серии А и Кубка Италии, 2 победы у «Фиорентины», 4 раза команды сыграли вничью.

«Верховыми» оказались 7 последних очных встреч во всех турнирах.

Ставка «Обе забьют» сыграла в 5 из 6 прошлых матчей.

Прогноз экспертов Фонбет на матч «Фиорентина» — «Аталанта» 11 апреля

«Аталанта» не проиграет и ТБ 2,5 за 2.10

«Фиорентина» пребывает в глубочайшем кризисе. Нынешнего 8-очкового отрыва от зоны вылета хватит, чтобы спокойно доиграть сезон, но на сюрпризы наподобие декабрьского разгрома «Ювентуса» (3:0) подопечные Якини не способны. В последних 5 турах флорентийцы в среднем пропускали по 2 мяча и получат не меньше от самой результативной команды чемпионата.

Бергамаски оправились от вылета из Лиги чемпионов и теперь готовы побороться за путевку в следующий розыгрыш главного еврокубка с «Миланом», «Ювентусом», «Наполи» и двумя римскими клубами. Календарь «Аталанты» проще, чем у конкурентов, но Гасперини не даст команде расслабиться. В гостях у соперника из нижней половины таблицы бронзовый призер прошлого чемпионата как минимум не проиграет. Матч обещает быть «верховым», как и 7 прошлых очных встреч.

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