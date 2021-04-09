Сергей Лукин: Система высшего образования в настоящее время должна быть ориентирована на развитие региональных экономик

По инициативе сенатора от Воронежской области Сергея Лукина в ВГТУ стартовали Дни предприятий строительного комплекса региона.



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- Совет Федерации уделяет большое внимание вопросу подготовки кадров в системе высшего и среднего профессионального образования. Сенаторы работают в плотном взаимодействии с Правительством России, - отметил Сергей Лукин.

Парламентарий подчеркнул, что система высшего образования в настоящее время должна быть нацелена на развитие региональных экономик. Для этого необходимо, чтобы эффективно использовались возможности для развития научных направлений прикладного характера, выпускники вуза получали все необходимые компетенции для качественной и успешной работы на предприятиях региона, а сотрудники предприятий имели возможность повышения квалификации в ведущих университетах.

Серию мероприятий открыл Домостроительный комбинат – один из ведущих застройщиков Центрального Черноземья. На пленарном заседании, почетным гостем которого стал сенатор Сергей Лукин, представители ВГТУ и ДСК обсудили вопросы интеграции университетской науки с реальным сектором экономики. В работе заседания также приняли участие студенты и аспиранты ВГТУ, руководители средних специальных учебных заведений.

В выступлениях временно исполняющего обязанности ректора ВГТУ Дмитрия Проскурина, генерального директора АО СЗ «ДСК» Андрея Соболева, ученых и преподавателей ВГТУ, руководителей подразделений ДСК прозвучали предложения по развитию взаимодействия между вузом и предприятием, а также были презентованы возможности, которыми располагают обе стороны.

По мнению участников мероприятия, главным фактором успешного трудоустройства выпускников является высокий уровень их компетенций, готовность сразу включаться в работу.

Центральным событием Дня ДСК в ВГТУ стало подписание соглашения о сотрудничестве, договора о практической подготовке при проведении практики обучающихся ВГТУ на строительных объектах и полигонах, а также договор о повышении квалификации инженерных кадров ДСК на базе ВГТУ.

В ходе мероприятия были озвучены конкретные потребности подразделений ДСК в молодых специалистах – выпускниках ВГТУ, а также в кадрах со средним профессиональным образованием и рабочих специальностей. Также была организована биржа контактов. Будущие выпускники смогли ознакомиться с вакансиями ДСК и оставить свои резюме.