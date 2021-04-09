Изменение климата грозит вымиранием от 34% до 100% животных-эндемиков

Животные-эндемики, то есть те, распространение которых ограничено небольшой территорией, могут пострадать от глобального потепления намного сильнее других животных. К таким выводам пришли ученые из Университета Рио-де-Жанейро, Эдинбургского университета, германского Университета Эрлангена—Нюрнберга и ряда других университетов. Сегодня, 9 апреля, они опубликовали статью об этом в научном журнале Biological Conservation.

При повышении температуры на 3°C — а такое повышение при сохранении нынешних тенденций прогнозируют к 2100 году — вымирание грозит 34% видов наземных эндемиков и 54% — морских. Для некоторых регионов риски особенно высоки — вымереть могут до 84% горных эндемичных видов и до 100% эндемиков, живущих на морских островах. При повышении температуры на 1,5°C — такие цели стоят в соответствии с Парижским соглашением по климату — вымирание грозит 2% эндемичных видов.

Авторы исследования изучили 270 районов в разных частях Земли. Они отмечают, что эндемики особенно чувствительны к изменению климата, так как они привыкли к очень конкретным условиям проживания и хуже других видов приспосабливаются к изменениям.

По их прогнозам, у наземных животных-эндемиков при изменении климата риск вымирания почти в три раза выше, чем у обычных автохтонных видов, и в десять раз выше, чем у завезенных видов. Среди видов, которым грозит вымирание при повышении температуры,— лемуры на Мадагаскаре, журавли Стэнли в Южной Африке, ирбисы в Гималаях, а также галапагосские черепахи.

О проблеме изменения климата — в материалах “Ъ”.

Яна Рождественская