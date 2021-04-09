Видеокамеры – источник доходов

Партия пенсионеров выступила против наполнения бюджета с помощью штрафов, зафиксированных на видеокамеры, размещенные на дорогах. По словам председателя регионального отделения партии в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) Владимира Зиновьева, этот механизм наполнения неправильный и неэффективный.



«Статистика смертности на дорогах по-прежнему высока, а штрафы превращаются в регулярные налоговые платежи. Так, в федеральном бюджете на ближайшие три года ежегодные поступления в доходную часть по этой статье составят порядка 80 млрд руб. Это еще не вынесенные, но уже спрогнозированные взыскания»,— подчеркнул Владимир Зиновьев.

Партия пенсионеров полагает, что причиной роста количества штрафов и сумм, взыскиваемых с нарушителей правил дорожного движения (ПДД), стала установка видеокамер наблюдения на дорогах. По данным партии, доля штрафов, вынесенных с помощью автоматических комплексов, выросла с 82,7 млрд руб. в 2019 году до 94,1 млрд руб. в 2020 году.

«В адрес партии регулярно поступают жалобы от участников дорожного движения, недовольных появлением новых видеокамер, к которым не успевают привыкнуть. Более того, они порой оказываются рядом со временным знаком ограничения скорости, число которых также неустанно растет»,— рассказал Владимир Зиновьев, отметив, что людей возмущает большое количество «нелогичных и непонятных ограничений, которые иначе как ловушками назвать нельзя».

В партии пенсионеров заявили, что намерены добиваться принятия эффективных экономических механизмов для наполнения бюджета. «Мы считаем недопустимой ситуацию, при которой декларируется борьба за безопасность участников дорожного движения, а на деле создается процветающий бизнес на водительских штрафах»,— добавил Владимир Зиновьев.

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