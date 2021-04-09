«Воронежстрой» меняет проект планировки жилой застройки в Советском районе Воронежа

Мэрия Воронежа подготовит изменения в документацию по планировке территории по ул. Тепличная, 26д в Воронеже по заявлению ООО СФК «Воронежстрой», следует из постановления мэрии Воронежа. Документация по планировке территории была утверждена в 2017 году. В постановлении речь идет в территории ориентировочной площадью 1,98 га.

О том, что «Воронежстрой» намерен застроить 19,8 тыс. кв. м на улице Тепличной, 26д четырьмя десятиэтажными жилыми домами, стало известно в 2016 году. Территория находится в собственности ООО «СФК «Воронежстрой». Компания реализует на участке проект «Берег Дона». Население нового жилфонда рассчитано на 638 человек, количество квартир – 304.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СФК “Воронежстрой”» зарегистрировано в 2002 году. Совладельцы – Сергей Чернышов и Валерия Танцюра (по 50% долей).

Ирина Лобанова