Диких зверей и птиц посчитали в Удмуртии

В Удмуртии посчитали диких зверей и птиц с помощью зимнего маршрутного учета. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Дениса Удалова.

«Всего ими (инспекторами охотнадзора,— “Ъ”) было пройдено 1,19 тыс. маршрутов общей протяженность более 12,5 тыс. км. Результаты обследований показывают, что в республике в настоящее время обитает порядка 20 тыс. лосей, более 1,4 тыс. кабанов, 77 тыс. особей тетерева и 10 тыс. глухарей»,— отметил господин Удалов.

Кроме того, численность рябчиков составляет 51,36 тыс., зайца-беляка — 23,48 тыс., белок — 21,02 тыс., куниц — 3,78 тыс., лисиц — 3,72 тыс., серых куропаток — 2,7 тыс., кабанов — 1,42 тыс., зайца-русака — 782, рысей — 135, косуль — 110, волков — 46 особей.