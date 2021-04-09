Затраты на оформление в собственность бесхозных объектов ЖКХ софинансируют из краевого бюджета

Правительством Краснодарского края прорабатывается вопрос о софинансировании затрат на оформление в муниципальную собственность бесхозных объектов ЖКХ за счет краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В настоящий момент проводится подготовка к старту программы по передаче сельскими поселениями региона полномочий по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения с 1 января 2023 года.

«В течение 2021 и 2022 годов органы местного самоуправления поселений проводят работу по оформлению имущества в муниципальную собственность, которое является бесхозяйным и на которое отсутствуют правоустанавливающие документы, техническая документация, паспорта. При этом органам исполнительной власти было дано поручение изыскать возможность за счет средств краевого бюджета сельским поселениям софинансировать расходы на оформление имущества в связи с передачей вопросов местного значения по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения на уровень муниципальных районов», - сообщил председатель комитета МСУ Сергей Жиленко Сергей Жиленко.

По мнению замминстра финансов Александра Кнышова, для решения задачи потребуется разработка новых программных мероприятий в рамках действующей отраслевой госпрограммы.

Ольга Логинова