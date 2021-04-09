Мошенников из Удмуртии осудили за мнимую продажу дизельного топлива

Жителя Сарапула и жительницу Ижевска осудили за серию из 14 мошенничеств под предлогом продажи дешевого дизельного топлива (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Жертвами злоумышленников стали жители Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Пермского края и Свердловской области, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Общая сумма ущерба превысила 607 тыс. руб.

Установлено, что осужденные находили в интернете объявления о продаже и предоставлении услуг грузовой техники. Они звонили по указанным номерам и предлагали приобрести дизтопливо по заниженной цене. Заинтересовавшимся гражданам они называли адрес заправки, номер колонки и просили предварительно оплатить топливо путем перевода. Затем злоумышленники прекращали выходить на связь. Потерпевшие обращались к операторам АЗС с требованием предоставить топливо, то получали отказ.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок три года. Женщине назначили 400 часов обязательных работ.