В Москве школьник получил условный срок по делу о хранении взрывчатки

Тушинский районный суд Москвы приговорил к двум годам и трем месяцам условно подростка Кирилла К. (по закону личности несовершеннолетних фигурантов уголовных дел не раскрываются). Как сообщил его адвокат Сергей Ашанин, подросток признан виновным в обороте взрывчатки и взрывных устройств.

«Суд приговорил моего подзащитного к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно и назначил штраф в размере 10 тыс. руб.».— сказал адвокат (цитата по «РИА Новости»). Он не уточнил, намерена ли защита обжаловать приговор.

Кирилл К. был задержан в ноябре 2018 года. На тот момент ему было 15 лет. По версии следствия, молодой человек переписывался со студентом Архангельского политехнического техникума, совершившим самоподрыв при входе в здание архангельского УФСБ 31 октября 2018 года. Во время обыска в квартире Кирилла К. были обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ) и компоненты для изготовления СВУ. Школьник свою вину отрицал. Процесс проходил в закрытом режиме, так как обвиняемый еще не достиг совершеннолетия.

О деле школьника — в материале “Ъ” «Подросток со взрывчаткой разговорился только в суде».