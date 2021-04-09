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Сбербанк и Фонд развития бизнеса Кубани заключили соглашение о банковских гарантиях

Фонд развития бизнеса Краснодарского края подписал со Сбербанком документ, предусматривающий возможность для субъектов МСП получить банковскую гарантию без предоставления собственного залогового обеспечения или при недостаточности такого обеспечения под поручительство фонда, - об этом сообщается в пресс-релизе финансовой организации.

По словам руководитель фонда Елены Пистуновой, до этого момента организация работала с банком только по кредитным договорам. «Сейчас спектр наших возможностей при предоставлении гарантийной поддержки будет существенно расширен. Главная цель соглашения – создать условия для малого и среднего бизнеса, работающего на Кубани, в доступе к финансовым ресурсам в виде банковской гарантии. Работая в тандеме мы сможем предложить поддержку большему количеству субъектов МСП», - сообщила госпожа Пистунова.

Как отметил заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Александр Машковцев, такой инструмент как поручительство по банковским гарантиям пользуется у малого бизнеса популярностью. «За два года банк выдал свыше 3 тыс. гарантий, причем в 2020 году спрос на них вырос вдвое, а объем выданных гарантий увеличился на 10%», - сообщил он.

Региональный фонд развития бизнеса предоставляет поручительства субъектам МСП и физлицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по банковским кредитам и гарантиям, займам, лизингу, факторингу при недостаточности собственного залогового обеспечения.

Андрей Ульченко


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