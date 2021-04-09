Годовой план нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнен уже почти на четверть

В Пермском крае введена в строй почти четверть годового объема жилья, предусмотренного нацпроектом «Жилье и городская среда» на 2021 год. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

По данным краевого минстроя, за первые три месяца 2021 года в регионе сдано 289,8 тыс. кв. м жилой недвижимости — это на 7,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. По нормативам нацпроекта, в этом году в Прикамье всего требуется ввести в эксплуатацию 1,293 млн кв. м жилья. Исходя из цифр на начало апреля, годовой план уже выполнен на 22,4%.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, краевые власти намерены увеличить годовой объем ввода жилья с 1,07 млн кв. м в 2020 году до 1,63 млн кв. м в 2030-м. За десять лет в регионе должны построить почти 15 млн кв. м жилья. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства.

В ближайшие десять лет в регионе запланировано построить 14,9 млн кв. м жилья. 15 территорий края обеспечат 87,2% от всего объема. Например, в Перми за девять лет будет введено 7,77 млн кв. м жилья, в Пермском районе — 2,06 млн кв. м, в Чернушинском городском округе — 397 тыс. кв. м.