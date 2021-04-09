Суд отказал прокуратуре во взыскании с производителей соды почти 1 млрд рублей за загрязнение почв

Березниковский городской суд отказал прокуратуре в удовлетворении искового заявления о взыскании с АО «Березниковский содовый завод» и ООО «Сода-Хлорат» более 949 млн руб. Как следует из информации с сайта суда, резолютивная часть решения была объявлена вчера.

С иском о взыскании вреда за причинение ущерба окружающей среде Березниковский межрайонный природоохранный прокурор обратился в прошлом году. Изначально надзорный орган требовал взыскать солидарно с предприятий 528,6 млн руб, но в итоге сумма исковых требований увеличилась.

По версии прокуратуры, БСЗ и «Сода-Хлорат» загрязнили хлоридами почву площадью 167 тыс. кв.м. Как указал истец, данный факт был факт установлен при проверке обстоятельств попадания этого вещества в Каму. Сумма ущерба была рассчитана специалистами Росприроднадзора. Также прокуратура потребовала от ответчиков очистить и рекультивировать за свой счет почву.

Надзорный орган настаивал, что предприятия причастны к попаданию хлоридов в почву, так как загрязненный участок соединен трубой с промышленным каналом, который используют оба предприятия.

Источники, знакомые с позицией «Соды-Хлорат», ранее поясняли «Ъ-Прикамье, что предприятие к причинению вреда непричастно. По их данным, загрязненный участок использовался как временный шламонакопитель с разрешения властей еще в 70-е годы. При этом «Сода-Хлорат» было образовано в 1999 году и никогда размещением отходов там не занималось.